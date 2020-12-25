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    Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

    Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

    PFDK tarafından 5 maç cezaya çarptırılan Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezanın biri çekmişti. Terim, Trabzon, Antalya, Konya ve Gençlerbirliği maçlarında da takımının başında olamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 08:50
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 08:56
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    Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gören ve hakeme 'senden bekçi bile olmaz' diyen Fatih Terim'e 5 maç ceza verildi.

    Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında cezanın birini çeken 67 yaşındaki teknik adam, 4 karşılaşmayı daha tribünden takip edecek.

    Eğer cezada bir indirim söz konusu olmazsa Terim, Trabzonspor (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği maçlarını da kaçıracak.

    KUPA MAÇIYLA KULÜBEYE DÖNECEK

    Böylelikle 5 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları Türkiye Kupası sınavıyla kulübeye geri dönecek.

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