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Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
PFDK tarafından 5 maç cezaya çarptırılan Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezanın biri çekmişti. Terim, Trabzon, Antalya, Konya ve Gençlerbirliği maçlarında da takımının başında olamayacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 08:50
- Güncelleme : 25.12.2020 - 08:56
Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gören ve hakeme 'senden bekçi bile olmaz' diyen Fatih Terim'e 5 maç ceza verildi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında cezanın birini çeken 67 yaşındaki teknik adam, 4 karşılaşmayı daha tribünden takip edecek.
Eğer cezada bir indirim söz konusu olmazsa Terim, Trabzonspor (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği maçlarını da kaçıracak.
KUPA MAÇIYLA KULÜBEYE DÖNECEK
Böylelikle 5 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları Türkiye Kupası sınavıyla kulübeye geri dönecek.
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