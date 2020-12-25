Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

PFDK tarafından 5 maç cezaya çarptırılan Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezanın biri çekmişti. Terim, Trabzon, Antalya, Konya ve Gençlerbirliği maçlarında da takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gören ve hakeme 'senden bekçi bile olmaz' diyen Fatih Terim'e 5 maç ceza verildi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında cezanın birini çeken 67 yaşındaki teknik adam, 4 karşılaşmayı daha tribünden takip edecek.

Eğer cezada bir indirim söz konusu olmazsa Terim, Trabzonspor (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği maçlarını da kaçıracak.

KUPA MAÇIYLA KULÜBEYE DÖNECEK

Böylelikle 5 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları Türkiye Kupası sınavıyla kulübeye geri dönecek.

Fatih Terim kırmızı kart gördü HABERİ