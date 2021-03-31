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    Fatih Terim'in kafasındaki Hatayspor maçı 11'i

    Fatih Terim'in kafasındaki Hatayspor maçı 11'i

    Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 10:53
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    Milli maçların sona ermesinin ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.

    Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, birçok eksik isim bulunuyor.

    Kart cezalısı Marcao, Luyindama ve Yedlin'den yararlanamayacak olan teknik direktör Fatih Terim, kadroda mecburen değişiklik yapacak.

    MOHAMED YEDEK

    Stoperde Donk-Ozornwafor ikilisini oynatmayı düşünen Terim'in, ayrıca çift forvetten vazgeçeceği ve Mohamed'i kulübeye çekip Falcao'yu oynatacağı aktarıldı.

    Muhtemel 11 şu şekilde:

    Fatih Terim in kafasındaki Hatayspor maçı 11 i #1

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