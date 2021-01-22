Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11

Yeni transferleri yakında açıklamayı bekleyen Galatasaray, eski futbolcusu Onyekuru'nun yeniden kiralanmasının ardından yine geçen sene parçalı formayı giyen Seri ile de temasa geçti.

Galatasaray'da bir gelişme de orta saha transferinde yaşanıyor. Adı sezon başından beri Galatasaray'la anılan, kulübü Fulham'da kadro dışı kalan Seri, tekrar sarı-kırmızılılara çok yakın.

İngiliz medyası, Galatasaray ve Fulham'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.





FATİH TERİM'İN SERI PLANI

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da kiralık oynayan, ilk yarıyı vasat geçirmesine rağmen, pandemi dönemine kadar ikinci devredeki performansıyla beğeni toplayan Seri'yi, takımın teknik direktörü Fatih Terim, 6 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak kullanmayı düşünüyor.





ORTA SAHA İÇİN YENİ KURGU

Tecrübeli hoca, böylece Taylan'ı 8 numaraya çekerek hücumda daha fazla yararlanma ve presten kurtarma şansı bulacak. İrfan Can transferi de gerçekleşirse, Terim'in ideal üçlü orta sahası Seri, Taylan ve İrfan'dan oluşacak. Kanatlarda da Onyekuru ile Feghouli gibi iki yıpratıcı ismin yer alması bekleniyor.





TERİM'İN TEK SIKINTISI...

Fatih Terim'in tek sıkıntısı, Onyekuru ve Seri'nin takımlarında uzur süredir maç oynamamış olmaları. Teknik ekibin, bu iki yıldız için şimdiden bir çalışma programı hazırladığı bildirildi.