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    Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11

    Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11

    Yeni transferleri yakında açıklamayı bekleyen Galatasaray, eski futbolcusu Onyekuru'nun yeniden kiralanmasının ardından yine geçen sene parçalı formayı giyen Seri ile de temasa geçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 11:47
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    Galatasaray'da bir gelişme de orta saha transferinde yaşanıyor. Adı sezon başından beri Galatasaray'la anılan, kulübü Fulham'da kadro dışı kalan Seri, tekrar sarı-kırmızılılara çok yakın.

    İngiliz medyası, Galatasaray ve Fulham'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.

    Fatih Terim in kafasındaki ilk 11 #1

    FATİH TERİM'İN SERI PLANI

    Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da kiralık oynayan, ilk yarıyı vasat geçirmesine rağmen, pandemi dönemine kadar ikinci devredeki performansıyla beğeni toplayan Seri'yi, takımın teknik direktörü Fatih Terim, 6 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak kullanmayı düşünüyor.

    Fatih Terim in kafasındaki ilk 11 #2

    ORTA SAHA İÇİN YENİ KURGU

    Tecrübeli hoca, böylece Taylan'ı 8 numaraya çekerek hücumda daha fazla yararlanma ve presten kurtarma şansı bulacak. İrfan Can transferi de gerçekleşirse, Terim'in ideal üçlü orta sahası Seri, Taylan ve İrfan'dan oluşacak. Kanatlarda da Onyekuru ile Feghouli gibi iki yıpratıcı ismin yer alması bekleniyor.

    Fatih Terim in kafasındaki ilk 11 #3

    TERİM'İN TEK SIKINTISI...

    Fatih Terim'in tek sıkıntısı, Onyekuru ve Seri'nin takımlarında uzur süredir maç oynamamış olmaları. Teknik ekibin, bu iki yıldız için şimdiden bir çalışma programı hazırladığı bildirildi.

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