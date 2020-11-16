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    Fatih Terim'in Kayserispor maçındaki kadro tercihi

    Fatih Terim'in Kayserispor maçındaki kadro tercihi

    Omar ve Babel'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Luyindama'nın sakatlığı da Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik direktör, Kayseri maçındaki 11'ini şimdiden belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 12:47
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    Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde takımda eksiklikler göze çarpıyor.

    BABEL VE OMAR YOK, LUYINDAMA BELİRSİZ

    Milli takım kampında koronavirüs testleri pozitif çıkan Babel ve Omar, karantina sürecini evlerinde geçirecekler.

    Kongo Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Luyindama'nın ise sakatlığının ciddi olup olmadığı, çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

    Fatih Terim in Kayserispor maçındaki kadro tercihi #1

    FALCAO GERİ DÖNDÜ

    İlk 11'deki bu 3 önemli eksiğin ardından Fatih Terim'e, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'dan ise iyi haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan 34 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında takımdaki yerini alacak.

    Koronavirüs tedavisi süren Omar'ın yerine Linnes'e şans verecek olan Terim'in, Luyindama'nın sakatlığı yüzünden oynayamaması halinde ise Donk'u oynatacağı öğrenildi.

    Fatih Terim in Kayserispor maçındaki kadro tercihi #2

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