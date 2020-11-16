Fatih Terim'in Kayserispor maçındaki kadro tercihi

Omar ve Babel'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Luyindama'nın sakatlığı da Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik direktör, Kayseri maçındaki 11'ini şimdiden belirledi.

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde takımda eksiklikler göze çarpıyor.

BABEL VE OMAR YOK, LUYINDAMA BELİRSİZ

Milli takım kampında koronavirüs testleri pozitif çıkan Babel ve Omar, karantina sürecini evlerinde geçirecekler.

Kongo Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Luyindama'nın ise sakatlığının ciddi olup olmadığı, çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

FALCAO GERİ DÖNDÜ

İlk 11'deki bu 3 önemli eksiğin ardından Fatih Terim'e, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'dan ise iyi haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan 34 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında takımdaki yerini alacak.

Koronavirüs tedavisi süren Omar'ın yerine Linnes'e şans verecek olan Terim'in, Luyindama'nın sakatlığı yüzünden oynayamaması halinde ise Donk'u oynatacağı öğrenildi.