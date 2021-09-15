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Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i
Galatasaray'ın Lazio maçı için Fatih Terim de çalışmalarının sonuna geldi. Tecrübeli hocanın sahaya süreceği 11 büyük oranda belli oldu.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 09:39
Ligde üst üste 2 maçında da rakiplerine 2-0'dan 1 puanı veren Galatasaray, Avrupa mesaisine başlıyor.
Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in 8+3 kuralı olmadan çıkaracağı ilk 11 ise merak ediliyor.
SAVUNMADA MARCAO-NELSSON
Deneyimli teknik adamın İtalyan ekibiyle oynanacak maçta savunmada Marcao-Nelsson ikilisine görev vermesi beklenirken, sağ bekte de Yedlin'e büyük oranda şans vereceği öğrenildi.
İşte Fatih Terim'in muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil