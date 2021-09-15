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    Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i

    Galatasaray'ın Lazio maçı için Fatih Terim de çalışmalarının sonuna geldi. Tecrübeli hocanın sahaya süreceği 11 büyük oranda belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 09:39
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    Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i

    Ligde üst üste 2 maçında da rakiplerine 2-0'dan 1 puanı veren Galatasaray, Avrupa mesaisine başlıyor.

    Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in 8+3 kuralı olmadan çıkaracağı ilk 11 ise merak ediliyor.

    SAVUNMADA MARCAO-NELSSON

    Deneyimli teknik adamın İtalyan ekibiyle oynanacak maçta savunmada Marcao-Nelsson ikilisine görev vermesi beklenirken, sağ bekte de Yedlin'e büyük oranda şans vereceği öğrenildi.

    İşte Fatih Terim'in muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil

    Fatih Terim in Lazio maçı 11 i #1

    Fatih Terim in Lazio maçı 11 i #2

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