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Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i

Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i

Galatasaray'ın Lazio maçı için Fatih Terim de çalışmalarının sonuna geldi. Tecrübeli hocanın sahaya süreceği 11 büyük oranda belli oldu.