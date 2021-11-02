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    Fatih Terim'in maaşı açıklandı

    Fatih Terim'in maaşı açıklandı

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim'in senelik 3.5 milyon euro maaş aldığı iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 12:55
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    Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

    Epözdemir, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili de açıklamada yaptı.

    Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti.

    Özdemir ayrıca, deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

    Fatih Terim in maaşı açıklandı #1

    “HOCAMIZ BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI”

    Epözdemir, "Bu konuşulan paralar afaki. Belirtmek isterim ki hocamız boş mukaveleye imza attı. Biz de hakkaniyetli bir şekilde belirlememizi yaptık. Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu.

    Sözleşme yapıldığı gün euro 10,5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 milyon euroya tekabül ediyor." diye konuştu.

    Fatih Terim in maaşı açıklandı #2

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