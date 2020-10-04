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    Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları

    Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları

    Deplasmanda Ksımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son düdüğü beklemeden sahayı terk etti.
    • AA
    • 04.10.2020 - 21:46
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    Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan bıraktı.

    Maçın son düdüğünü beklemeden sahayı terk eden Fatih Terim, bu hareketini maç sonu demecinde açıkladı.

    "İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLAYABİLİR"

    Terim, "Benim çıkmama gelince... Sahada Galatasaray'a ya da bana değil, kendilerine yazık eden bir takım vardı. Artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Onun için gittim. Galatasaray'ı veya takımımı bırakmadım. Maçı bıraktım. Kime, neye tepki gösterdiğim de çok açık. Galatasaraylılık duruşumdan taviz vermeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Bu hareketi isteyen istediği gibi yorumlayabilir." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim in maç sonu açıklamaları #1

    Fatih Terim in maç sonu açıklamaları #2

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