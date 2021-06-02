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    Fatih Terim'in Mısır'dan Mostafa Mohamed isteği

    Fatih Terim'in Mısır'dan Mostafa Mohamed isteği

    Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim, Devler Ligi ön elemesinde oynamayacağı duyurulan Mostafa Mohamed için Mısır Futbol Federasyonu'nu arayarak oyuncunun affını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:46
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    Galatasaray’da 31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in geleceği belirsizliğini korurken, başarılı teknik adamdan kritik bir hamle geldiği ortaya çıktı.

    TERİM'DEN MISIR'A TELEFON

    Mustafa Cengiz'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Terim, son 2 sezondur kupa kazanamayarak kariyerinde daha önce görülmeyen bir başarısızlık yaşadı.

    Yeni gelecek yönetime göre sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belli olacak olan deneyimli teknik adamın, golcü futbolcu Mostafa Mohamed konusunda Galatasaray lehine adım attığı öğrenildi.

    Fatih Terim in Mısır dan Mostafa Mohamed isteği #1

    DEVLER LİGİ ÖN ELEMESİNDE OYNAYACAK

    Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Mısır adına ter dökmesi beklenen başarılı futbolcu için Mısır Futbol Federasyonu ile bağlantı kuran Fatih Terim'in, Mostafa Mohamed'in milli takımdan affını istediği öğrenildi.

    Mısır'ın bu talebi kabul ettiği belirtilirken golcü oyuncunun, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde forma giyebilmesi için ortada engel kalmadı.

    Devre arası satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, bu sezon 17 maçta 9 gol atarak takımına katkı sağladı.

    Fatih Terim in Mısır dan Mostafa Mohamed isteği #2

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