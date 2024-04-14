Fatih Terim'in Panathinaikos'u Lamia'yı üç golle yıktı Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Turu 5. hafta maçında sahasında Lamia'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Yunanistan Şampiyonluk Turu 5. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Leonidas Vokolos'un yönetimindeki Lamia karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Panathinaikos 3-1'lik skorla kazandı.

Panathianikos'a galibiyeti getiren goller; 18. dakikada Adam Cerin, 60 ve 87. dakikalarda ise Bernard'dan geldi. Lamia'nın golü ise 14. dakikada Vykintas Slinka'dan geldi.

Panathinaikos maç fazlasıyla lider oldu

Bu sonuçla birlikte puanını 68'e yükselten Panathinaikos maç fazlasıyla 67 puanlı PAOK'u geçip liderliğe otururken, Lamia 34 puanda kaldı.

PAOK önümüzdeki hafta deplasmanda Olympiakos ile karşılaşırken, Panathinaikos deplasmanda bir kez daha Lamia ile karşılaşacak.