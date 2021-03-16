Fatih Terim'in Rizespor planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında yeniden tek forvet planına geçmeyi düşünüyor. Öte yandan son maçta oyuna sonradan giren Onyekuru ise ilk 11'de görev alacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek özgüven tazeleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim taktiksel anlamda bir değişikliğe gidecek.

TEK FORVETE DÖNECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; deplasmanda oynanan maçta bir sürprize imza atarak çift forvet oynatan deneyimli teknik adam cuma günü oynanacak olan Rizespor maçında yeniden tek forvete dönmeyi planlıyor.

MOSTAFA MOHAMED YEDEK KULÜBESİNE

Rakibe ve saha şartlarına göre oyun planı yapan Terim ve kurmaylarının Rizespor analizi sonucunda bu kararı verdiği öğrenilirken son 2 maçta 3 gol atan Radamel Falcao'nun ilk 11'de oynayacağı belirtildi.

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ise bu mücadelede Terim'in kozu olarak yedek kulübesinde olacak.

ONYEKURU 11'E DÖNÜYOR

Öte yandan oyuna girdikten sonra 2 gol atan Henry Onyekuru'nun da ilk 11'e dönmesi bekleniyor.