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    Fatih Terim'in Rizespor planı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçında yeniden tek forvet planına geçmeyi düşünüyor. Öte yandan son maçta oyuna sonradan giren Onyekuru ise ilk 11'de görev alacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 09:35
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    Fatih Terim'in Rizespor planı

    Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek özgüven tazeleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim taktiksel anlamda bir değişikliğe gidecek.

    TEK FORVETE DÖNECEK

    Hürriyet'te yer alan habere göre; deplasmanda oynanan maçta bir sürprize imza atarak çift forvet oynatan deneyimli teknik adam cuma günü oynanacak olan Rizespor maçında yeniden tek forvete dönmeyi planlıyor.

    Fatih Terim in Rizespor planı #1

    MOSTAFA MOHAMED YEDEK KULÜBESİNE

    Rakibe ve saha şartlarına göre oyun planı yapan Terim ve kurmaylarının Rizespor analizi sonucunda bu kararı verdiği öğrenilirken son 2 maçta 3 gol atan Radamel Falcao'nun ilk 11'de oynayacağı belirtildi.

    Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ise bu mücadelede Terim'in kozu olarak yedek kulübesinde olacak.

    Fatih Terim in Rizespor planı #2

    ONYEKURU 11'E DÖNÜYOR

    Öte yandan oyuna girdikten sonra 2 gol atan Henry Onyekuru'nun da ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

    Fatih Terim in Rizespor planı #3

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