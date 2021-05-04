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    Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçını kazanmaları durumunda şampiyonluk umutlarının olacağını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 13:35
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    Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı

    Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından galibiyetlerle ayrılan Galatasaray, 6'da 6 hedefine adım adım ilerliyor.

    Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor.

    Fatih Terim in şampiyonluk hesabı #1

    "GALATASARAY PES ETMEZ"

    Teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray hiçbir zaman pes etmez. Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş derbisi var. Bu maçı kazanmak zorundayız. Umutlarımızı son iki haftaya taşımak için bu şart." dedi.

    "DİĞERLERİ PUAN KAYBEDER ŞAMPİYON OLURUZ"

    Sarı-kırmızılı teknik adam ayrıca, "6'da 6 hedefimizi tutturursak sezonu zirvede tamamlama ihtimalimiz var. Ben buna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

    Fatih Terim'in ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kalan haftalarda diğer takımlara da puan kaybedeceğine inandığı öğrenildi.

    Fatih Terim in şampiyonluk hesabı #2

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