Fatih Terim'in Seri ısrarı sürüyor

F.Bahçe derbisinin ardından Seri'yi örnek göstererek defansın önünde oynayan bir oyun kurucuya (regista) ihtiyacının olduğunu söyleyen Fatih Terim, tecrübeli futbolcunun yeniden kiralanmasını istedi.

Lemina ve Seri ile yollarını ayıran Galatasaray'da yönetim, orta sahaya sadece Etebo'yu transfer etmişti.

"REGİSTA İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından o bölgeye takviye yapılmasını istediğini açıkça dile getiren teknik direktör Fatih Terim, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista (defans önündeki oyun kurucu) rolü profile sahip bir oyuncumuz yok. Baskı yememize rağmen çıktık. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama isteğimizden vazgeçmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Derbi sonrası yönetimle bir görüşme gerçekleştiren 67 yaşındaki teknik adamın, Seri'nin yeniden kiralanmasını istediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin, Terim'den gelen talep üzerine İngiliz ekibiyle yeniden görüşmelere başladığı aktarıldı.

Sezon sonu Fulham'a geri dönen 29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar sadece EFL Cup'ta oynanan Sheffield Wednesday mücadelesinde 28 dakika forma giydi.