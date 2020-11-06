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    Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i

    Fatih Terim'in Sivasspor maçı 11'i

    Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların yokluğunda oynatacağı isimleri belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 14:21
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    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

    FALCAO SAKATLANDI

    Cimbom'da, Marcao ile Saracchi salonda çalışırken, sakatlıktan kurtulan Belhanda takımla birlikte antrenman yaptı. Dünkü idmanda sakatlanan Falcao'da yapılan tetkikler sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli forvetin yerine Babel'in oynaması bekleniyor.

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Donk (Marcao), Linnes (Saracchi), Taylan, Belhanda, Arda, Emre, Feghouli, Babel

    Fatih Terim in Sivasspor maçı 11 i #1

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