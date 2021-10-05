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    Fatih Terim'in sözleri ortaya çıktı: Kaybedersek anlatamayız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Rizespor maçının devre arasında "Bu maçı kaybedersek taraftarımıza bunu anlatamayız" dediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 16:36
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    Fatih Terim'in sözleri ortaya çıktı: Kaybedersek anlatamayız

    Galatasaray, Rizespor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışına tutundu...

    "BU MAÇI KAYBEDERSEK ANLATAMAYIZ"

    Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in, Rizespor maçının devre arasında oyuncularıyla ilginç bir diyalog yaşadığı ortaya çıktı...

    Tecrübeli teknik adam, oyuncularına, "Rizespor maçını kayıpsız atlatmalıyız. Bu maçı kaybedersek taraftarımıza bunu anlatamayız." ifadelerini kullandı.

    Bilindiği gibi Rizespor ve Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın transferi nedeniyle karşı karşıya gelmişti...

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Rizespor karşılaşması sonrasında ise oyuncularını tek tek tebrik ettiği öğrenildi.

    Fatih Terim in sözleri ortaya çıktı: Kaybedersek anlatamayız #1

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