Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Akhdoud ile berabere kaldı

Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab ile Al Akhdoud takımları karşı karşıya geldi.
Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.
SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Akhdoud ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu.
RAKİP AL HILAL
Gelecek hafta Al Shabab, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal deplasmanında olacak. Al Akhdoud ise Al Kholood'a konuk olacak.
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