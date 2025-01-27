Fatih Terim'in takımı Al Shabab, son dakika golüyle Al Fayha'yı yendi

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Pedro Emanuel'in çalıştırdığı Al Fayha karşı karşıya geldi.

Al Shabab Club Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazananı son dakika golü belirledi.

Ev sahibi Al Shabab, 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLLERİ HAMDALLAH'TAN GELDİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri; dakika 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

4. LİG MAÇINDA 2. KEZ KAZANDI

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

AL SHABAB PUANINI 29'A ÇIKARDI

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Al Fayha ise 15 puanla haftayı 14. sırada noktaladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.