Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı

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Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta kriz patlak verdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, futbolcular yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

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Kulüp içinde gerginlik artarken, oyuncuların bu duruma karşı ciddi bir tavır aldığı ve yönetimden acil bir çözüm beklediği belirtiliyor.

Yaşanan kriz sonrası, Başkan Mohamad Almunajem’in konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakması dikkat çekerken, kulüp yönetiminde de çatlaklar oluştuğu ifade ediliyor.

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Özellikle başkanın politikalarına karşı çıkan bazı yöneticilerin, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle görevlerinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından kulüp içindeki belirsizlik sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in de süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.