Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, normal sezonu beraberlikle bitirdi Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda OFI Crete ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar Şampiyonluk Grubu'na puan kaybıyla gitti.

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Yunanistan Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde OFI Crete ile Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Theodoros Vardinogiannis Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta kazanan çıkmadı

OFI, 21. dakikada Jesus Jimenez'in golüyle öne geçti. Panathinaikos, 35. dakikada Fotis Ioannidis ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 81. dakikada Aaron Leya'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 83. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Fatih Terim, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı ve 56 puanla zirvenin 5 pan uzağında kaldı. Son 3 maçını kazanamayan OFI Crete ise puanını 25 yaptı.

Bu maçla birlikte Yunanistan'da normal sezon sona erdi. Panathinaikos, Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda yer almayı başardı.