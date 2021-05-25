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    Fatih Terim'in tatil pozu

    Fatih Terim'in tatil pozu

    Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, tatilini Bodrum'da geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 15:05
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    Süper Lig'in sona ermesiyle futbolcular ve teknik adamlar tatile çıktı. Milli takımda oynayan oyuncular ise kamplarını sürdürüyor.

    Son haftaları nefes kesen ligde Galatasaray, şampiyonluğu son maçta kaybetmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.

    Son maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik diektör Fatih Terim, "Yarın itibarıyla ailemle Bodrum’a gidiyorum. ABD’ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum’a gidiyorum." diyerek, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Bir Amerika'da, bir Bodrum'da." sözüne göndermede bulunmuştu.

    Fatih Terim in tatil pozu #1

    FATİH TERİM TATİLDE

    Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli hocanın kızı Merve Terim, Instagram hesabından Fatih Terim'le köpekleri Charlie'nin fotoğraflarını paylaştı.

    Fotoğrafta Terim'in şapkası kullanıcıların dikkatini çekti.

    Fatih Terim in tatil pozu #2

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