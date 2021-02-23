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Fatih Terim'in torunları Florya'da
Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Fatih Terim'in torunları, dedeleriyle top oynadı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 17:37
- Güncelleme : 23.02.2021 - 17:46
Alanyaspor'u 1-0 yenerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in keyfi yerinde.
TORUNUYLA TOP OYNADI
67 yaşındaki teknik adam, idman sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen torunlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.
Torunlarıyla bir süre top oynayan Terim'in oldukça mutlu olduğu görüldü.
Bu anın görüntülerini izleyen taraftarlar ise sosyal medyada, "Kadın futbol takımının gelecekteki yıldızı" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.