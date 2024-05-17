Fatih Terim'in vedası Yunan basınında geniş yer buldu

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta, Fatih Terim dönemi sona erdi.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yeşil-beyazlı takımdaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fatih Terim, geçen yıl aralık ayında göreve geldiği Panathinaikos'un başında çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Yaşanan bu vedanın ardından sonra Yunan basını, tecrübeli teknik adamın neden görevden ayrıldığını ele aldı.

Yunan basınında yer alan başlıklar şöyle:

Kathimerini:

Panathinaikos yedek kulübesinden son olarak Fatih Terim ayrıldı. 'Yoncalar' 19 Mayıs Pazar günü Leoforos'ta Olympiakos ile; Yunanistan Kupası finalinde Aris ile oynanacak büyük derbiyi göz önünde bulundurarak onun yerini hemen Christos Contis'e bırakıyor. Play-Off'ların 9'uncu maçında Toumba'da PAOK'a karşı alınan 'ağır' yenilgi Fatih Terim'i çıkış kapısına götürdü.

Vradini:

Türk teknik direktörün 'Yoncalar'dan geçişi felaket oldu ve Toumba'da PAOK'a karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından bardak taştı. Tecrübeli teknik adam Türkiye'de bir efsane olabilir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa futbolunda kendi hikayesini yazmıştı ancak kulübün organizasyonuna ve ortamına 'bağlı' olmayan yanlış bir tercih olduğu ortaya çıktı.