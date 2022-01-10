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    Fatih Terim'in yardımcıları da gönderiliyor

    Fatih Terim'in yardımcıları da gönderiliyor

    Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından, yardımcılar Necati Ateş ile Selçuk İnan'la da yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:46
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    Sarı-kırmızılılarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

    Terim'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör için arayışlar başladı. Yeni hoca ile birlikte teknik ekipte de değişiklikler olacak.

    Yönetim, geçtiğimiz haftalarda Terim'e yardımcılarının yetersiz olduğunu söylemiş ve başka isimlerle çalışması gerektiğini belirtmişti.

    Fatih Terim in yardımcıları da gönderiliyor #1

    YARDIMCI ANTRENÖRLER DE GİDİYOR

    Bu konuda Guardiola'nın yardımcılığını yapmış Domenec Torrent'in adı geçmişti.

    Terim'in ayrılığının ardından yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Ateş ile de yollar ayrılacak.

    Fatih Terim in yardımcıları da gönderiliyor #2


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