Fatih Terim'in yeni hedefi: Valentine Ozornwafor

Galatasaray'da birçok ismi futbola kazandıran Fatih Terim, Nijeryalı savunmacı Valentine Ozornwafor'u devre arasından sonra takıma kazandırmak istiyor.

Fatih Terim'in sahalara sürerek sürpriz yapmak istediği son isim Valentine Ozornwafor...

İKİNCİ YARIDA ŞANS BULACAK

Tecrübeli çalıştırıcının, Florya'da, Nijeryalı savunmacının bir hayli üstünde durduğu ve antrenman performansından memnun olduğu belirtildi.

21 yaşındaki stoperin, ligin ikinci yarısından itibaren forma şansı bulması bekleniyor.

Galatasaray'ın Enyimba Aba'dan 300 bin euro karşılığı transfer ettiği Ozornwafor, geçen sezonu Almeria'da kiralık olarak geçirmişti.



