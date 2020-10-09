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- Fatih Terim'in yeni tercihi: 4-4-2
Fatih Terim'in yeni tercihi: 4-4-2
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 12:14
Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Etebo, son Kasımpaşa maçındaki performansıyla alkış almıştı.
119 kez topla buluşan ve 86 isabetli pas veren Nijeryalı orta saha, 16 ikili mücadelenin 15'ini kazandı. 11 sahipsiz top alıp 7 başarılı çalımla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha, Terim'in son gözdesi oldu.
Tecrübeli hoca, Etebo-Taylan ikilisini bozmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Etebo için "Yeni Melo" benzetmesini yaptı.
CİMBOM'DA YENİ SİSTEM
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nden elenme ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçındaki puan kayıpları sisteme mâl edildi.
Savunma ve orta sahada etkili olunması ancak forvet hattında fazla top tutulamaması teknik ekibin gözünden kaçmadı.
Fatih Terim, milli aranın ardından sistem değişikliğine giderek 4-4-2'yi oynatacak.