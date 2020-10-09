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Fatih Terim'in yeni tercihi: 4-4-2

Fatih Terim'in yeni tercihi: 4-4-2

Teknik direktör Fatih Terim, Etebo ve Taylan ikilisinin performansından memnun kaldı. Milli aranın ardından 4-4-2 sistemine geçecek olan deneyimli hoca, yeni dizilişte bu ikiliye şans verecek.