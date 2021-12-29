Fatih Terim'in yeni yardımcısı Francesco Farioli mi olacak?

Dün oynanan Denizlispor maçını penaltılarla kaybeden ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, zor günler geçiriyor. Bu zor günlerin dışında ise Francesco Farioli ismi gündeme geldi.

Fatih Terim'in cezasının sona ermesinin ardından yeniden takımın başına geçtiği Denizlispor maçı, hayal kırıklığı oldu.

Süper Lig'de lider Trabzsonspor'un gerisinde kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyordu.

Ancak 3-3 biten karşılaşma penaltılara gitti ve sarı-kırmızılı takım kaçırdığı bir penaltı atışıyla kupadan elendi.

Bunun dışında da Terim sahada olmadığı dönemlerde alınan peş peşe yenilgiler, yardımcı sorununu gündeme getirmişti.

Başarılı teknik adamın yardımcılarının yetersiz olduğu ve kısa bir süre önce Karagümrük'ten ayrılan Francesco Farioli'nin yardımcı antrenör olarak getirileceği gündeme geldi.

Konu hakkında ilk kez dün gece konuşan Fatih Terim ise net ifadelerle ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.

FATİH TERİM'DEN YARDIMCI HOCA AÇIKLAMASI

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını vermeyi ise ihmal etmedi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BOŞ GEÇEBİLİR

Ocak ayı yaklaşırken herkes transfere odaklandı. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin mali koşullara bağlı olduğunu ve şartlar uygun olmazsa transfer yapılmayacağını belirtti. Bu sözler tartışma yaratırken, takımda yaşanan kötü gidişat ise camiayı karıştırdı.