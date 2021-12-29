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- Fatih Terim'in yeni yardımcısı Francesco Farioli mi olacak?
Fatih Terim'in yeni yardımcısı Francesco Farioli mi olacak?
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 10:58
- Güncelleme : 29.12.2021 - 11:00
Fatih Terim'in cezasının sona ermesinin ardından yeniden takımın başına geçtiği Denizlispor maçı, hayal kırıklığı oldu.
Süper Lig'de lider Trabzsonspor'un gerisinde kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyordu.
Ancak 3-3 biten karşılaşma penaltılara gitti ve sarı-kırmızılı takım kaçırdığı bir penaltı atışıyla kupadan elendi.
Bunun dışında da Terim sahada olmadığı dönemlerde alınan peş peşe yenilgiler, yardımcı sorununu gündeme getirmişti.
Başarılı teknik adamın yardımcılarının yetersiz olduğu ve kısa bir süre önce Karagümrük'ten ayrılan Francesco Farioli'nin yardımcı antrenör olarak getirileceği gündeme geldi.
Konu hakkında ilk kez dün gece konuşan Fatih Terim ise net ifadelerle ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.
FATİH TERİM'DEN YARDIMCI HOCA AÇIKLAMASI
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını vermeyi ise ihmal etmedi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ BOŞ GEÇEBİLİR
Ocak ayı yaklaşırken herkes transfere odaklandı. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferin mali koşullara bağlı olduğunu ve şartlar uygun olmazsa transfer yapılmayacağını belirtti. Bu sözler tartışma yaratırken, takımda yaşanan kötü gidişat ise camiayı karıştırdı.