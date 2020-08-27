Fatih Terim'in yönetimden Luyindama ve Marcao isteği

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, stoperleri Luyindama ve Marcao'ya gelen teklifler sonrasında yönetimle görüşerek "Oyuncuları satmayın" ifadesini kullandı.

Galatasaray, bir yandan orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan savunma oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor.

Son olarak Marcao'ya İtalya ve Ukrayna kulüplerinden gösterilen ilgi, Luyindama'nın adının uzun süredir İngilizlerle anılması, ligin başlamasına kısa bir süre kala, teknik patron Fatih Terim'i tedirgin ediyor.

Tecrübeli hocanın, önceki gün yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde, Marcao ve Luyindama ikilisinin bu sezon mutlaka takımda kalmasını istediği öğrenildi.

STOPERDE REKABET VAR

Aslan'da bu iki savunmacı dışında, Ozornwafor, Ahmet Çalık ve Emin Bayram da stoper rekabetinin içerisinde yer alıyor.

Ryan Donk'un ise orta sahaya yapılacak transfer durumuna göre tekrar ön liberoya geçme ya da joker olarak kullanılma ihtimali bulunuyor.