Fatih Terim'in yönetime kızgınlığı devam ediyor

Fatih Terim'in yönetime kızgınlığı devam ediyor

Belhanda'nın takımdan gönderilmesini istemeyen Fatih Terim'in, Faslı futbolcu için çekilen fotoğrafta somurtması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası yöneticilere zemin eleştirisinde bulunan Younes Belhanda, yönetimin imajını zedelediği gerekçesiyle kulüpten kovulmuştu.

Onayının olmamasına rağmen yönetimin böyle bir karar alması, teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.

Faslı oyuncunun takımda kalmasını isteyen Terim'in, aradan günler geçmesine rağmen yönetime olan kızgınlığının devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFTA GÜLMEYEN TEK İSİM

Kulübün sosyal medyadan paylaştığı antrenman karelerinde yer almayan tecrübeli teknik adamın, Belhanda için çekilen fotoğrafta da somurtması dikkatlerden kaçmadı.