Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
435.435
1.45%
EXEN Coin
15.05
1.21%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C
    Fatih Terim'in yönetime kızgınlığı devam ediyor

    Fatih Terim'in yönetime kızgınlığı devam ediyor

    Belhanda'nın takımdan gönderilmesini istemeyen Fatih Terim'in, Faslı futbolcu için çekilen fotoğrafta somurtması dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası yöneticilere zemin eleştirisinde bulunan Younes Belhanda, yönetimin imajını zedelediği gerekçesiyle kulüpten kovulmuştu.

    Onayının olmamasına rağmen yönetimin böyle bir karar alması, teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.

    Faslı oyuncunun takımda kalmasını isteyen Terim'in, aradan günler geçmesine rağmen yönetime olan kızgınlığının devam ettiği öğrenildi.

    Fatih Terim in yönetime kızgınlığı devam ediyor #1

    FOTOĞRAFTA GÜLMEYEN TEK İSİM

    Kulübün sosyal medyadan paylaştığı antrenman karelerinde yer almayan tecrübeli teknik adamın, Belhanda için çekilen fotoğrafta da somurtması dikkatlerden kaçmadı.

    Fatih Terim in yönetime kızgınlığı devam ediyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir