Fatih Terim'in zorlu görevi: Panathinaikos 13 senedir şampiyon olamıyor Teknik Direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı takımın başına geçecek olan deneyimli teknik adamı ise zorlu bir görev bekliyor. Atina ekibi, ligde son olarak 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

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A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gidecek olan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak.

Bu görüşmenin ardından ise Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ligde 2. sıradalar

Öte yandan tecrübeli teknik adamı, Yunanistan'da çok zorlu bir görev bekliyor.

10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan ve yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Fatih Terim, Panathinaikos ile şampiyonluğu hedefleyecek.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Ocak ayında 3 kez Olympiakos'la oynayacaklar

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'ne Panathinaikos, 3 Ocak'ta PAS Giannina maçıyla geri dönecek.

Ardından Panetolikos, ile maç yapacak olan Panathinaikos; 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılaşacak.

Panathinaikos, 13 yıldır şampiyon olamıyor

Son yıllarda Olympiakos'un başarı yakaladığı ligde Panathinaikos, uzun yıllardır şampiyonluk özlemi çekiyor.

Lig tarihinde 20 kez zafere ulaşan yeşil-beyazlılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Henk Ten Cate yönetiminde şampiyon olmuştu.