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    Fatsa Belediyespor otobüsü kaza yaptı

    3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs, Kırıkkale'de kaza yaptı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:18
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    Fatsa Belediyespor otobüsü kaza yaptı

    Günlerdir ülkenin dört bir yanında devam eden yoğun kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

    3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrildi.

    Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, Kırıkkale-Samsun karayolu Evliyalı köyü yakınlarında kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje devrildi.

    Fatsa Belediyespor otobüsü kaza yaptı #1

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 33 kişinin bulunduğu otobüste hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

    Fatsa Belediyespor otobüsü kaza yaptı #2

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