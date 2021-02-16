Fatsa Belediyespor otobüsü kaza yaptı

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs, Kırıkkale'de kaza yaptı.

Günlerdir ülkenin dört bir yanında devam eden yoğun kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrildi.

Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, Kırıkkale-Samsun karayolu Evliyalı köyü yakınlarında kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 33 kişinin bulunduğu otobüste hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.