Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında 3-2 kaybettiği maçın ardından, Gustavo'nun sahada yer almasını eleştiren Fazıl Say, "Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı" dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında 3-2 kaybettiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'yu eleştirdi.

Fazıl Say'ın Fenerbahçe fanatikliği İZLE

“BEETHOVEN SAĞIR OLACAĞINA GUSTAVO SAKAT KALSAYDI”

Fenerbahçe taraftarı olan Say, Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antepte Sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum. Ve kızıyorum. Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…"