Fazıl Say: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesine tepki gösteren Fazıl Say, "Yara çok derin bu sefer..." diye tepki gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı...

Süper Lig’in 41’inci haftasında sahasında, Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını düşürdü.



Fenerbahçeli kimliği ile tanınan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, takımının 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Say, Beşiktaş'ın yenildiği haftada puan kaybının dayanılmaz olduğunu belirterek, alınan yaranın çok derin olduğunu söyledi.

“CİĞERİMİZ AĞLADI, RUHUMUZ KARARDI”

Say paylaşımında, “Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3’üncülüğü. Yara çok derin bu sefer… Ve Beşiktaş’ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun.” ifadelerini kullandı.