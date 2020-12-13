FB TV'nin maç öncesi programı tepki çekti

FB TV'de yayınlanan maç öncesi programında "Malatya bugün nasıl hücum etmeli" konu başlığıyla yapılan yorum taraftarları çıldırttı.

Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek tarihinde ilk kez Kadıköy'de 3 kez üst üste yenilgi aldı.

Bu yıl içerisinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da Kadıköy'de mağlup olarak elindeki tüm serileri kaybeden sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe taraftarının da sabrı taştı.

"YENİ MALATYA NASIL HÜCUM ETMELİ?"

FB TV'de yayınlanan maç öncesi programı da bu eleştirilerden nasibini aldı. Dr. Gürkan Kubilay'ın yorumculuk yaptığı programda "Yeni Malatya nasıl hücum etmeli" şeklindeki konuşma taraftarlardan tepki alırken kanal yönetiminden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Öte yandan Gürkan Kubilay'ın 3. maddede dikkat çektiği "Kubilay ya da Umut'un kafasına orta yapmalı" yorumunun işe yaraması da dikkatlerden kaçmadı. Yeni Malatyaspor Umut'un kafa vuruşuyla maçtaki 2. golü kaydetmişti.

Ali Koç daha öne FB TV ile alakalı olarak "Biz oraya müdahale etmiyoruz. Bizi istedikleri gibi eleştirebilirler, yayın politikalarına karışmıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bazı taraftarlar ise bu konuşmayı hatırlatarak, "Bu kadar tarafsızlık da fazla burası bir kulüp televizyonu rakibe taktik veremezler" yorumunda bulundu.