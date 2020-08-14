F.Bahçe 4 yıldızlı formaları hazırlamaya başladı

Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, 4 yıldızlı formaların tasarımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni sezon formaları hakkında konuşan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, taraftarlardan çok iyi geri dönüş aldıklarını söyledi.

Karakaya ayrıca, gelecek sezon için 4 yıldızlı formaların çalışmalarının yapıldığını da belirtti.

FB TV'ye konuşan Karakaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"4. YILDIZ FORMA ÇALIŞMALARI"

"Yeni sezon formalarımız gayet güzel. Taraftarlarımızın ısrarla beklediği çubuklu formamızı da sunmaya karar verdik. Tanıtım yapılırken aldığımız geri dönüş bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Aynı zamanda lacivert formamız da çok güzel ve taraftarın beğenisine sunuldu. İnşallah bu formalarımızla takımımız başarılı olacak. Gelecek sezon 4 yıldız için hazırladığımız ve şu anda çalışmalarını yaptığımız formalarımızı taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. En büyük arzumuz."





Başkan Ali Koç'un da kendilerine destek olduğunu söyleyen Mümtaz Karakaya, "Başkanımız en başından beri işin içindeydi. Sayın başkanımız bu süreçte hep yanımızda oldu. Forma tasarımı ve seçiminde bizlere yardımcı oldu. Güzel bir iş başardık." ifadelerini kullandı.