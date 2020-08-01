F.Bahçe, Alpaslan Öztürk için görüşecek

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe'nin futbolcuyu istediğini ancak görüşmelerin bayram tatilinden sonra yapılacağını belirtti.

Son iki sezondur taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe önümüzdeki sezona, takımın başına gelecek yeni teknik direktörün yanı sıra, sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ile iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar.

ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü İSTİYORLAR

Bir süredir Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak istediği öğrenilen Fenerbahçe hakkında oyuncunun menajerinden de açıklama geldi.

Milliyet'e konuşan menajer Ömer Kızılkoca, Kanarya'nın 27 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini ancak araya giren bayram tatili nedeniyle her iki kulüple de bu konuyla ilgili bir görüşme yapılmadığını belirtti.

''BAYRAM NEDENİYLE GÖRÜŞME OLMADI''

Kızılkoca, ''Fenerbahçe'nin bonservisi ile Alpaslan'ı istediği haberi bize geldi ancak araya bayram girdi. Bayram girdiği için ne Göztepe'den ne Fenerbahçe'den herhangi bir telefon almadık. Bayramdan sonrasını bekliyoruz. İnşallah kendisi için en iyisi olacak.'' ifadelerini kullandı.