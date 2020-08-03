F.Bahçe, Bruma'yı listesine yazdı

Takıma birçok takviye yaparak yeni bir yapılanma süreci içine girecek olan Fenerbahçe'de, sol kanat bölgesi için ilk adayın eski Galatasaraylı Bruma olduğu öğrenildi.

Son iki sezondur taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe önümüzdeki sezona, takımın başına gelecek yeni teknik direktörün yanı sıra, sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ile iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar.

SOL KANAT İÇİN İLK ADAY BRUMA

Sol kanata takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, bu bölge için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma.

Kanarya, büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak.

Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar:

- Bakery Jatta (Hamburg)

- Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz)

- Chidera Ejuke (Heerenveen)

- Yacine Brahimi (Al Rayyan)