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    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan'ı bitirmek üzere

    Emre Belözoğlu'nun önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yurtiçi kapsamındaki görüşmelerine hız kazandırdı. Sarı-lacivertliler Darri, Sinan ve Alpaslan Öztürk ile temas halinde.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 10:17
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    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan'ı bitirmek üzere

    Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe'de harcama limitinde yaşanan sıkıntılar göz ardı edilmeye devam ediyor.

    Limit açıklandıktan sonra Erol Bulut'u takımın başına getiren yönetim Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ı açıklamıştı.

    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan ı bitirmek üzere #1

    Bu sezon şampiyonluğa oynayacak ve mevki açısından hiçbir sıkıntısı bulunmayan bir takım oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler 3 futbolcu ile daha görüşmelerine hız kazandırdı.

    DARRI, SİNAN VE ALPASLAN İÇİN EMRE DEVREDE

    Fatih Karagümrük'ten Brahim Darri, Genoa'dan Sinan Gümüş ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile görüşen Emre Belözoğlu, Darri ve Sinan Gümüş'te son viraja girdi. Son görüşmelerin ardından bu transferlerin de açıklanması bekleniyor.

    Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası’ndaki kampa kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

    LİMİT KONUSU BELİRSİZ

    Transferleri arka arkaya açıklayan sarı-lacivertlilerin harcama limiti konusunu nasıl halledeceği ise merak konusu olmuş durumda.

    TFF'nin mevcut harcama limitini fazlasıyla aşan sarı-lacivertlilerin futbolcuların lisansını çıkarması mevcut şartlarda zor gözükse de Fenerbahçeli yöneticilerin yaptığı açıklamalar lisans sorunu yaşanmayacağı yönünde. Kulübün bu sıkıntıyı nasıl çözeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan ı bitirmek üzere #2

    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan ı bitirmek üzere #3

    F.Bahçe, Darri, Sinan ve Alpaslan ı bitirmek üzere #4

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