F.Bahçe: Dirar ve Emre arasında tartışma yaşandı

Fenerbahçe Kulübü, antrenman sırasında kaptan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında, her takımda yaşanabilecek bir ikili tartışmanın gerçekleştiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında, antrenman sırasında bir kavganın yaşandığı ve boyutunun da bir hayli yüksek olduğu iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu tartışmanın öne sürülen boyutta olmadığını belirtti.

''TARTIŞMA VAR, KÜFÜR YOK''

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe, tartışma sırasında kaptan Emre Belözoğlu'nun iddia edildiği gibi takım arkadaşlarına küfür etmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

''Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.''