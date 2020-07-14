F.Bahçe, Sinan ve Kaan için harekete geçti

F.Bahçe, Sinan ve Kaan için harekete geçti

Fenerbahçe'nin; kiralık olarak Antalyaspor forması giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu önderliğinde, iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor...

Sarı-lacivertlilerin, kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ve Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

SİNAN GÜMÜŞ'Ü KİRALAMAK İSTİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedefliyor ve İtalyan ekibi ile ilk temaslar gerçekleştirildi.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Antalyaspor'da 10 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik bir skor katkısı verdi.

Öte yandan, 2014 yılında Stuttgart'tan Galatasaray'a gelen Sinan Gümüş, 5 yıl geçirdiği sarı-kırmızılılarda ise 3 şampiyonluk yaşamıştı.

KAAN'IN TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan.

Bir süredir milli futbolcuyla ilgilendiği bilinen Fenerbahçe'nin, bu kez Kaan ile direkt temasa geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerden bir yöneticinin Kaan Ayhan’ı telefonla arayarak, “Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katması ise Alman ekibinin küme düşmesi nedeniyle çok zor olmayacak gibi görünüyor.