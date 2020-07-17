- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüş'ün peşinde
F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüş'ün peşinde
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 09:42
Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için iyi bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğunda oturacak olan Emre Belözoğlu'nun önderliğinde görüşmelerine devam eden sarı-lacivertliler, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş'ü listesine almıştı.
ANLAŞMAYA VARDI
Bonservisi Genoa'da bulunan futbolcunun kulübüyle de görüşen Kanarya'nın, 700 bin euro civarında bir maliyetle bu transferi noktaladığı öğrenilmişti.
Ancak, TFF'nin yeni sezon için getirdiği yabancı futbolcu kısıtlamasıyla birlikte işler değişti.
TRABZON DA TALİP OLDU
Yabancı kuralının ardından yerli oyuncuları öncelik edinen Trabzonspor da Sinan Gümüş'e talip oldu.
Böylece, 26 yaşındaki futbolcunun da ücreti artmış oldu. Gümüş'ün maliyetinin yıllık 1 milyon euroya çıktığı öğrenildi.
5 GOL 1 ASİST
Antalyaspor formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen kanat oyuncusu, çıktığı 13 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.