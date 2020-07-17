F.Bahçe ve Trabzonspor, Sinan Gümüş'ün peşinde

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve kulübü Genoa ile de anlaşmaya vardığı bilinen Sinan Gümüş için Trabzonspor da devreye girince oyuncunun maliyetinin arttığı öğrenildi.

Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için iyi bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğunda oturacak olan Emre Belözoğlu'nun önderliğinde görüşmelerine devam eden sarı-lacivertliler, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş'ü listesine almıştı.

ANLAŞMAYA VARDI

Bonservisi Genoa'da bulunan futbolcunun kulübüyle de görüşen Kanarya'nın, 700 bin euro civarında bir maliyetle bu transferi noktaladığı öğrenilmişti.

Ancak, TFF'nin yeni sezon için getirdiği yabancı futbolcu kısıtlamasıyla birlikte işler değişti.

TRABZON DA TALİP OLDU

Yabancı kuralının ardından yerli oyuncuları öncelik edinen Trabzonspor da Sinan Gümüş'e talip oldu.

Böylece, 26 yaşındaki futbolcunun da ücreti artmış oldu. Gümüş'ün maliyetinin yıllık 1 milyon euroya çıktığı öğrenildi.

5 GOL 1 ASİST

Antalyaspor formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen kanat oyuncusu, çıktığı 13 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.