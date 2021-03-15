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    F.Bahçe yenilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

    Fanatik Fenerbahçeli taraftar Adnan Alkış'ın, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çok üzüldüğü ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 16:17
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    F.Bahçe yenilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

    Dün sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.

    Bu karşılaşmayı izleyen fanatik Fenerbahçeli taraftar Adnan Alkış'ın, sinirden kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı belirtildi.

    F.Bahçe yenilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Hayatını kaybeden taraftarın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Payas Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

    F.Bahçe yenilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti #2

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