F.Bahçe yenilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Fanatik Fenerbahçeli taraftar Adnan Alkış'ın, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çok üzüldüğü ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dün sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Bu karşılaşmayı izleyen fanatik Fenerbahçeli taraftar Adnan Alkış'ın, sinirden kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden taraftarın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Payas Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.