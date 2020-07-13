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    F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

    Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mevlüt Erdinç'in, menisküs ameliyatı olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 17:07
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    F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

    Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Simon Falette'nin sakatlıklarının ardından bir gelişme daha yaşandı...

    Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbolcu Mevlüt Erdinç'in, menisküs ameliyatı olduğunu duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz, sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir." ifadeleri yer aldı.

    SEZONU KAPATTI

    Böylece Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu, bu sezon geri kalan karşılaşmalarda görev alamayacak.

    Sarı-lacivertlilere sezon başında dahil olan Mevlüt Erdinç, 19 resmi karşılaşmada görev alırken, takımına 4 gollük katkı sağladı.

    F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu #1

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