FC 24 yapay zekası Beşiktaş - Galatasaray maçını simüle etti

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Yapay zeka skoru tahmin etti
Bu dev mücadeleyi FC 24 oyununda yapay zekaya simüle ettirdik.
Siz de skor tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın.
@ensonhaber Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Dev maçı FC 24'te simüle ettik #beşiktaş #galatasaray #spor #futbol #simülasyon #fifa ♬ Ensonhaber - orijinal ses - Ensonhaber
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