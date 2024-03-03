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FC 24 yapay zekası Beşiktaş - Galatasaray maçını simüle etti

FC 24 yapay zekası Beşiktaş - Galatasaray maçını simüle etti Süper Lig'in dev karşılaşmasında Beşiktaş ve Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. FC 24 oyununda bu maçı simüle ettik.