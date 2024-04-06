FC 24 yapay zekası Süper Kupa maçının skorunu tahmin etti Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını FC 24 oyununda simüle ettik.

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İlk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ve daha sonra iptal edilen Süper Kupa'nın heyecanı yaşanacak.

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin oynayacağı maç 7 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Sarı-lacivertli ekibin sahaya U19 takımıyla çıkma kararı aldığı maç 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.

Yapay zeka tahmin etti

Ensonhaber Spor Servisi olarak, bu kritik karşılaşmayı sevilen futbol oyunu EA FC 24'te (eski adıyla FIFA 24) yapay zekaya simüle ettirdik.

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