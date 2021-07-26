FCSB Başkanı Becali: Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım

Hücum bölgesine bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Olimpiu Morutan'ı aldı. Rumen futbolcu, menajeri ve kulüp başkanından açıklama geldi.

Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz dışında sağ ön bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Olimpiu Morutan, Fatih Terim tarafından onay aldı.

Tecrübeli çalıştırıcının listenin en üst sırasına yazdığı 22 yaşındaki yıldız için Rumen ekibi 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

MENAJERİNDEN PAYLAŞIM VE AÇIKLAMA

Galatasaray, Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdürürken, Rumen futbolcunun menajeri Florin Vulturar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bu paylaşım, görüşmelerin olumlu ilerlediği şeklinde yorumlandı.

"BU TRANSFER DOĞRU RAKAMLARA OLACAK"

Olimpiu Moruţan'ın menajeri Florin Vulturar daha sonra Rumen basınına açıklama yaptı. Vulturar "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru. Teklifler var ancak bunları açıklayamam. Olimpiu Moruţan, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamayı istiyor, bu yaz ayrılacak ama bu transfer doğru rakamlara olacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLURSAM MUTLU OLURUM"

4-1 kazandıkları Universitatea Craiova maçında bir gol atan Morutan karşılaşmanın ardından Galatasaray hakkında konuştu. Rumen futbolcu "Becali kimi koyacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu transfer için tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.





"10 MİLYON VERİRLERSE SATARIM"

FCSB Başkanı Gigi Becali ise daha sonra açıklamayı yaptı; "Octavian Popescu, Florinel Coman, Andrei Cordea mutlaka oynayacaktır. Olimpiu Morutan'ın takımdaki yerini kaybetmesi muhtemel görünüyor. Olimpiu Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Alexandru Cicaldau transferinden önce de bir kişi Darius Olaru için ne kadar istediğimi sordu, 10 Milyon € dedim ve konu kapandı. Galatasaray'ın Morutan'ı alacak parası var ama onu transfer etmek isterler mi bilmiyorum. Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz. Ancak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım."

22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

