Federico Chiesa'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Federico Chiesa ile ilgili İtalya'dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Football Italia'nın haberine göre; Chiesa, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun davetine olumsuz yanıt verdi.

MOU'YU REDDETTİ

27 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir İtalyan kulübüne gitmeyi hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan Liverpool'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.

İNGİLTERE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

51 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen kanat oyuncusu, Liverpool'da ilk 11'e girmekte zorlandı.

Merseyside ekibi aynı bedelle oyuncuyu elden çıkarmaya hazır.