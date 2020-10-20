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Feghouli, Fatih Terim'e trip attı
Alanyaspor maçında 11'e alınmayan Sofian Feghouli, maç öncesi tüm takım ısınmak için sahaya çıkarken soyunma odasında kaldı.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 11:09
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takımda, Feghouli krizi yaşandı.
SOYUNMA ODASINDA KALDI
Belhanda'yla birlikte ilk 11'e alınmayan Cezayirli futbolcu, maç başlayana kadar soyunma odasından çıkmadı.
Isınmaya katılmayan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca suratı asık bir şekilde yedek kulübesinde oturdu.