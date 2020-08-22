Feghouli maaşında indirime gitti

Galatasaray ile maaş indirimi konusunda uzun zamandır ayrı düşen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, 600 bin euro indirim yapmayı kabul etti.

Galatasaray'da yüksek yıllık ücreti nedeniyle takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den sarı-kırmızılı yönetimi sevindiren karar geldi.

600 BİN EURO İNDİRİME GİTTİ

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli, yönetimin indirim talebini kabul etti. Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayirli yıldız, 600 bin euro indirimi kabul etti ve yeni sezonda 3.2 milyon euroya oynayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasından yana olduğu Feghouli, yeni sezonda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.

Belhanda ve Babel'in aksine 1 değil 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha, oynamadan 7.7 milyon Euro kazanabilirdi. Bu durumun farkında olan teknik heyet yeni sezon hazırlıklarına ''Feghouli'yi kazanalım'' diyerek başladı.

ARDA'DAN FEGHOULI'YE ÖZEL İLGİ

Fatih Terim'e Feghouli konusunda en büyük destek Arda Turan'dan geldi. Arda, İspanya'dan iyi bildiği ve ''Süper Lig'in en kaliteli oyuncusu'' dediği Feghouli ile idmanlarda özel olarak ilgilendi.

Cezayirli oyuncu dayanıklılık testinde ilk 3'e girerek yeni sezona çok iyi hazırlandığını göstermişti.