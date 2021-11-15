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    Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

    Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum

    Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Almanya'ya elendikleri maçı anlatarak, "Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:55
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    Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. İki takımda da hazırlık çalışmaları devam ediyor.

    Maç öncesinde sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Sofiane Feghouli'den sert bir açıklama geldi.

    Cezayirli oyuncu, ülkesine yaptığı açıklamada Almanya'ya elendikleri maçtan sonra Mesut Özil'den nefret ettiğini belirtti.

    Feghouli: Mesut Özil den nefret ediyorum #1

    "ATTIĞI GOL HAYATIMIZI KARARTTI"

    Feghouli açıklamalarında, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı.

    "MESUT'TAN NEFRET EDİYORUM"

    O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Feghouli: Mesut Özil den nefret ediyorum #2

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