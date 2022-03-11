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    Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik

    Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona maçı sonrası açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 01:35
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    Feghouli: Tüm Türkiye'yi mutlu ettik

    Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

    "DERBİDE İYİ OYNAYIP TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

    Feghouli, "Dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

    "TÜM TÜRKİYE'Yİ MUTLU ETTİK"

    Kendisine gelen övgüler üzerine Cezayirli oyuncu, "Bu sadece benim işim değil, bu bir takım işiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Bu seviyede de böyle oynamak gerekiyordu. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Feghouli: Tüm Türkiye yi mutlu ettik #1


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