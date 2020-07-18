Feghouli ve Belhanda, bonservislerini indirmek istiyor

Transferler için gelir oluşturmak isteyen Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'yi yüksek bonservis bedelleriyle elden çıkarmak istese de oyuncuların menajerleri bu ücreti düşürmeyi planlıyor.

Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Galatasaray, koronavirüs salgınının da etkileriyle birlikte yeni sezon transfer çalışmalarına bütçe oluşturmak adına elindeki bazı isimleri satış listesine koymuştu.

Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı Arap ekiplerine satarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların, bu isteği menajerler nedeniyle sekteye uğrayacak gibi.

MAAŞ İÇİN BONSERVİSİ DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR

İki oyuncunun da menajerlerinin, görüştükleri kulüplerden yıllık yüksek bir maaş miktarı isteyerek, Galatasaray'a ödenecek olan bonservis bedelinde indirime gidebileceklerini ilettikleri ortaya çıktı.

Feghouli ve Belhanda'nın temsilcilerinin, ''Galatasaray oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Bu durum hem bizim hem sizin lehinize olacak. Siz maaşımızı yüksek tutun, bonservis işini bize bırakın'' dedikleri öğrenildi.

HEDEF DAHA FAZLA MAAŞ

Her iki futbolcunun da sarı-kırmızılılardan aldıklarının 1.5-2 milyon euro üzerinde bir rakama gitmek istedikleri ve uzun süreli kontrat talebinde bulundukları bildirildi.

Aslan ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Feghouli, sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon 850 bin euro alırken; mukavelesi 2021 sezonu sonunda bitecek Belhanda’nın yıllık garanti kazancı ise 3 milyon 350 bin euro.